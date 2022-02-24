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Байден не планирует переговоров с Путиным
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Президент США Джо Байден заявил, что не планирует переговоры с президентом России Владимиром Путиным. "У меня нет планов говорить (с Путиным – ред.)", — ответил президент США на... ПРАЙМ, 24.02.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что не планирует переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
"У меня нет планов говорить (с Путиным – ред.)", — ответил президент США на соответствующий вопрос.
Президент США Джо Байден заявил, что вводит новые санкции против России, а также ограничения на экспорт в Россию.
"Сегодня я санкционирую дополнительные мощные санкции и новые ограничения на то, что может быть экспортировано в Россию. Это обойдется дорого российской экономике", — сказал Байден.
Помимо этого президент США анонсировал санкции против четырех российских банков, в том числе — против ВТБ.