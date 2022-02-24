МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что не планирует переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Рубль резко укрепился на заявлениях Байдена

"У меня нет планов говорить (с Путиным – ред.)", — ответил президент США на соответствующий вопрос.

Президент США Джо Байден заявил, что вводит новые санкции против России, а также ограничения на экспорт в Россию.

"Сегодня я санкционирую дополнительные мощные санкции и новые ограничения на то, что может быть экспортировано в Россию. Это обойдется дорого российской экономике", — сказал Байден.

Помимо этого президент США анонсировал санкции против четырех российских банков, в том числе — против ВТБ.