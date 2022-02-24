Байден: войска США не будут воевать с Россией на Украине
Президент США Байден: американские войска не будут воевать с Россией на Украине
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Американские войска не будут воевать с Российской Федерацией на Украине. Об этом в четверг заявил президент США Джо Байден.
"Я снова повторю, что наши силы не будут вовлечены в конфликт с Россией на Украине. Наши силы направляются в Европу не воевать на Украине, а защищать союзников НАТО и поддержать наших союзников на восточном фланге", — отметил он в своем телеобращении.
"Я только что поговорил с лидерами G7, и мы полностью согласны. Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, фунтах, йенах", — сказал Байден.