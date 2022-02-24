МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Американские войска не будут воевать с Российской Федерацией на Украине. Об этом в четверг заявил президент США Джо Байден. Байден не планирует переговоров с Путиным

"Я снова повторю, что наши силы не будут вовлечены в конфликт с Россией на Украине. Наши силы направляются в Европу не воевать на Украине, а защищать союзников НАТО и поддержать наших союзников на восточном фланге", — отметил он в своем телеобращении.

"Я только что поговорил с лидерами G7, и мы полностью согласны. Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, фунтах, йенах", — сказал Байден.