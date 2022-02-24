ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден в ходе своего выступления перед нацией утвердительно ответил на вопрос о готовности ввести санкции против президента России Владимира Путина. Байден: войска США не будут воевать с Россией на Украине

"Это не блеф, эта возможность на столе", — сказал Байден.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о том, чтобы ввести санкции против Путина, он сказал: "Да".

Санкции ввели против четырех российских банков, в том числе ВТБ, Сбербанка и Газпромбанка.