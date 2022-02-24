ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. США в четверг ввели санкции в отношении 24 физических и юридических лиц Белоруссии за поддержку российской военной операции на Украине, говорится в обнародованном заявлении американского ведомства. США ввели санкции против Сбербанка

"В рамках серьезного и масштабного ответа США на дальнейшее вторжение России в Украину министерство финансов США вводит санкции в отношении 24 физических и юридических лиц Белоруссии в связи с поддержкой и содействием со стороны Белоруссии этому вторжению", — сказано в заявлении американского минфина.

Введенные ограничения затрагивают два крупных государственных белорусских банка, входящих, по мнению Вашингтона, в число наиболее важных. В частности, под санкции попал "Белинвестбанк" и банк "Дабрабыт".

Помимо этого, под рестрикции американского минфина попали министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и государственный секретарь Совета Безопасности республики Александр Вольфович.

Санкции по линии минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.