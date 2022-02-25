МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что в Брюсселе понимают неизбежность ответа Москвы на санкции. Канада объявила о санкциях в отношении "окружения Путина"

"Само понятие "санкции" – это достаточно строгий юридический термин. Вводить санкции уполномочен только СБ ООН. Все остальное – это односторонние рестриктивные меры, по определению нелегитимные. Разумеется, подобные действия без ответа с российской стороны не останутся. Думаю, понимание его неизбежности есть и у наших партнеров", — сказал он журналистам.

Он не стал уточнять, какими могут быть российские ответные меры. "Во всяком случае реакция российской стороны должна быть и будет адекватной", — сказал он.

"Что касается оперативности нашего ответа, то, я думаю, это не тот случай, когда нужно мериться скоростью. А вот произведенным эффектом – наверное, можно. Хотя в очередной раз подчеркну: это не наш выбор", — заключил постпред.