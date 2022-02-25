МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Запрет Евросоюза на продажу в Россию самолетов и оборудования увеличит спрос на отечественные воздушные суда, заявил РИА Новости директор авиакомпании "Геликс" Вадим Балдин. Россия ограничивает использование воздушного пространства для Британии

Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины пообещали России новые жесткие санкции. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз в рамках нового пакета санкций введет запрет на продажу всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям.

По словам Балдина, риски от санкций так или иначе будут переложены и на отправителей, и на получателей грузов, но европейские запреты не затронут российские самолеты Ил-76, МС-21 и Sukhoi Superjet 100.

"Эксплуатация воздушных судов, произведённых в Советском Союзе и России, позволяет авиакомпаниям работать на российских и зарубежных рынках грузовых перевозок, решать логистические задачи, не подвергая клиентов санкционным рискам со стороны международного сообщества. Поэтому вероятно, что из-за санкций спрос на отечественные самолеты лишь возрастет", — сказал он.

Введение санкций Евросоюза на некоторое время ухудшит экономику авиаотрасли, до тех пор, пока Россия не сможет создать и наладить производство полностью импортозамещенных самолетов, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Евросоюз в рамках нового пакета санкций введет запрет на продажу всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям, сказала ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Введение подобных ограничений заставит Россию на какое-то время следовать по иранскому пути — закупать запчасти у третьих лиц, использовать различные схемы. Это ухудшит экономику отрасли, подорвет конкурентоспособность российских авиакомпаний", — сказал Пантелеев.

По его мнению, такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока Россия не сможет наладить производство МС-21 и SSJ-NEW в импортозамещенном формате.

"Конечно, пройдет некоторое время, прежде чем Россия сможет создать полностью импортозамещенные воздушные суда, наладить их выпуск в нужном количестве. Но в целом можно считать, что вопрос с формированием портфеля заказов на отечественную авиатехнику решен на десятилетие вперед", — считает эксперт.