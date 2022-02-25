2022-02-25T13:26:00+03:00

2022-02-25T13:26:46+03:00

2022-02-25T13:26:00+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220225/836174861.html

Кремль высказался о последствии санкций для экономики и реакции на них

Экономика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. ПЕСКОВ О ТОМ, СКАЖУТСЯ ЛИ НОВЫЕ САНКЦИИ НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ РФ: ПРОБЛЕМЫ БУДУТ, НО ОНИ РЕШАЕМЫ ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ РОССИИ НА НОВЫЕ... ПРАЙМ, 25.02.2022

экономика, новости, санкции против рф, дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/images/83249/77/832497755.jpg 1920 1440 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83249/77/832497755.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83249/77/832497754.jpg 1920 1080 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83249/77/832497754.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83249/77/832497753.jpg 1920 1920 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83249/77/832497753.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60