МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. ПЕСКОВ О ТОМ, СКАЖУТСЯ ЛИ НОВЫЕ САНКЦИИ НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ РФ: ПРОБЛЕМЫ БУДУТ, НО ОНИ РЕШАЕМЫ

ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ РОССИИ НА НОВЫЕ ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ ПОСЛЕДУЮТ, ПРИНЦИП ВЗАИМНОСТИ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ — ПЕСКОВ