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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220225/836174861.html
Кремль высказался о последствии санкций для экономики и реакции на них
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. ПЕСКОВ О ТОМ, СКАЖУТСЯ ЛИ НОВЫЕ САНКЦИИ НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ РФ: ПРОБЛЕМЫ БУДУТ, НО ОНИ РЕШАЕМЫ ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ РОССИИ НА НОВЫЕ... ПРАЙМ, 25.02.2022
экономика, новости, санкции против рф, дмитрий песков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. ПЕСКОВ О ТОМ, СКАЖУТСЯ ЛИ НОВЫЕ САНКЦИИ НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ РФ: ПРОБЛЕМЫ БУДУТ, НО ОНИ РЕШАЕМЫ
ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ РОССИИ НА НОВЫЕ ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ ПОСЛЕДУЮТ, ПРИНЦИП ВЗАИМНОСТИ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ — ПЕСКОВ