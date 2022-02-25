МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин в пятницу проведет несколько международных телефонных разговоров и совещание с постоянными членами Совбеза РФ. В Кремле рассказали о запрете на полеты в южные города России

По его словам, президент работает в Кремле, у него сейчас "дни достаточно напряженные и постоянно идут встречи фактически с утра до ночи".

Сегодня несколько международных телефонных разговоров у президента запланировано… в середине дня президент планирует собрать оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности", — сказал он журналистам.