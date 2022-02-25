МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Следственный комитет России (СКР) завершил расследование дела о коррупции в Пенсионном фонде России (ПФР) — как пишет "Коммерсант", шесть руководителей департаментов ПФР и глава Межрегионального информационного центра получили более 250 млн рублей от компаний, аффилированных с бывшим совладельцем Промсвязбанка Алексеем Ананьевым. Чиновники за взятку организовывали для этих предприятий контракты на поставки компьютерной техники для фонда.

По данным издания, СКР с 21 февраля начал предъявлять фигурантам обвинения в окончательной редакции, параллельно прекратив преследование семи подозреваемых, в том числе, представителей IT-структур. Претензии к ним предъявлялись по факту дачи взятки, однако они добровольно способствовали раскрытию преступления.

Как следует из материалов дела, неустановленные лица из числа "высшего руководства" ПФР решили заработать на закупках в IT-сфере. По версии следствия, они предложили передавать представителям ряда компаний информацию о запланированных закупках, за определенную мзду оказывая им услуги, необходимые для выигрыша тендеров. Подозреваемым инкриминируется получение взятки (ст. 290 УК РФ). Согласно материалам дела, вознаграждение они получали ежемесячно в фиксированной сумме от 200 тысяч до 1,5 млн рублей — вне зависимости от результатов по контрактам.

Всего по контрактам, заключенным при посредничестве фигурантов дела, ПФР получил оборудования на общую сумму порядка 10 млрд рублей, подсчитали в СКР. Преступная схема, по данным следствия, действовала до 2019 года.

Осенью прошлого года суд за взяточничество приговорил к 4 годам колонии строгого режима бывшего замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова. По данным следствия, Иванов при посредничестве директора департамента по работе с государственными структурами компании "Техносерв Менеджмент" Алексея Копейкина в 2017-2019 годах получил от "неустановленных лиц, действующих в интересах "Техносерва", не менее 4,4 миллиона рублей за покровительство.