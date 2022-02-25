МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. В Минобороны России раскрыли подробности военной операции в Киеве

Песков напомнил, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Он также отметил, что изначально Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины.

"А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", — пояснил Песков.

По словам Пескова, в этом контексте в ответ на предложение Зеленского Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией.