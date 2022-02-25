МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Экономическая и финансовая ситуация в России в целом стабильна, заявил министр финансов Антон Силуанов. Аналитик дал прогноз, что будет с рублем из-за Донбасса к концу года

"Экономическая и финансовая ситуация в стране в целом стабильна. Предприятия реального сектора и финансовые организации работают в штатном режиме", — сказал Силуанов на совещании о текущей экономической ситуации.

Правительство и ЦБ РФ приняли меры для обеспечения финансовой стабильности в стране благодаря накопленным золотовалютным резервам и средствам Фонда национального благосостояния (ФНБ), добавил он.

Рисков финансовой устойчивости в России также нет: операции по снятию наличных в рублях и валюте и платежи по банковским картам осуществляются в прежнем режиме, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

"Рисков финансовой устойчивости нет. Банки обеспечиваются ликвидностью, наличными средствами как в рублях, так и в валюте. Снятие наличных и проведение переводов в рублях и валюте осуществляет в прежнем режиме. Обеспечена бесперебойная работа пластиковых карт внутри России", — сказал Силуанов на совещании в правительстве о текущей экономической ситуации.

Он не исключил, что у россиян могут возникать отельные проблемы при приеме карт некоторых банков за границей. "Этот момент следует учитывать при решении о поездках за рубеж", — предупредил глава Минфина.

При этом он подчеркнул, что во всех российских банках, включая те, в отношении которых были введены новые санкции, все средства в иностранной валюте сохранены и могут быть выданы клиентам в валюте счета.

"Крупнейшими компаниями и финансовыми организациями совместно с правительством и Банком России были сформированы планы по защите от возможных санкций и иных угроз. Сейчас они реализуются. Главная задача — обеспечить устойчивую работу компаний и банков, сохранить рабочие места", — подчеркнул министр.

Он заверил, что правительство РФ совместно с ЦБ продолжают внимательно отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будут принимать меры для поддержания финансовой стабильности, включая укрепление капитальной базы системообразующих банков.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.

Кроме того, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток-2", но ограничений на поставки российских энергоносители введено не было. Британия закрыла полеты для "Аэрофлота". Также звучали заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT, однако единства в этом вопросе на западе нет.

Власти РФ сообщили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.