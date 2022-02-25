ЛОНДОН, 25 фев — ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, которые подразумевают заморозку активов, однако в санкционном документе не говорится, о каких именно активах идет речь и есть ли они. США не намерены вводить санкции против нефтяного сектора России

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призывы в Вашингтоне к заморозке "активов Путина", заявил, что глава государства держит деньги в банке "Россия", который и так под санкциями. Он также отметил, что санкции не болезненны для любого представителя высшего руководства РФ.

Согласно опубликованному МИД Британии санкционному списку, причиной введения санкции против Путина стало то, что он отвечает за политику правительства России и за вооруженные силы страны, "а в феврале 2022 года дал приказ войскам начать вторжение на Украину".

Мотивацией для введения санкций против Лаврова стало то, что он, по версии британского МИД, одна из ключевых фигур, которые принимают решения, и поэтому "вовлечен в дестабилизацию и подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины".

В отличие от предыдущих лиц, которые попали в британский санкционный список из-за событий вокруг Украины, Лаврову и Путину въезд в страну не запрещен.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.

По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.