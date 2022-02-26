МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров включены в список ограничительных мер Евросоюза, сообщается в документе, который опубликован в официальном журнале ЕС. Псаки озвучила позицию Белого дома по отключению России от SWIFT

Как отмечается, Путин, в частности, "отдал приказ о проведении военной операции на Украине, и российские вооруженные силы начали наступление на Украину".

"Это нападение является вопиющим нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Владимир Путин несет ответственность и активно поддерживает действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также стабильность и безопасность на Украине", — утверждается в тексте.

Кроме того, отмечается, что Лавров в ранге члена Совбеза России поддержал немедленное признание Россией Донецкой и Луганской народных республик.

"Сергей Лавров несет ответственность и активно поддерживает действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также стабильность и безопасность на Украине", — отмечается в документе.

Также Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева и Сергея Иванова.

Отмечается, что заместитель председателя Совета Безопасности России Медведев, премьер-министр Мишустин, глава МВД Колокольцев, а также спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванов, будучи членами совбеза, поддержали признание независимости ДНР и ЛНР и потому на них будут распространяться санкции Евросоюза.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что ограничения будут такими же, как по другим физическим лицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов. Он сказал при этом, что не знает, о каких именно активах может идти речь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призывы в Соединенных Штатах к заморозке "активов Путина", ранее заявил, что глава российского государства держит свои деньги в банке "Россия", который и так находится под санкциями. Он добавил, что санкции не являются болезненными для любого представителя высшего руководства России.