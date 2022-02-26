Ростех, КАМАЗ, РЖД, "Совкомфлот" и ОСК внесены в санкционный список Евросоюза
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Ростех, КАМАЗ, РЖД, "Севмаш", "Совкомфлот" и ОСК внесены в санкционный список Евросоюза.
https://1prime.ru/state_regulation/20220226/836181689.html
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Ростех, КАМАЗ, РЖД, "Севмаш", "Совкомфлот" и ОСК внесены в санкционный список Евросоюза.
https://1prime.ru/state_regulation/20220226/836181689.html
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