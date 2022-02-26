МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден поручил Госдепу выделить Украине помощь на 600 миллионов долларов, в том числе 350 миллионов на нужды обороны. Эксперт рассказала, чем заместят высокотехнологичную продукцию из США

"Госсекретарю предоставить следующие полномочия… предоставить немедленную военную помощь Украине", — говорится в меморандуме, подписанном главой Белого дома.

Текст документа распространила пресс-служба американской администрации.

В рамках полномочий госсекретарь должен определить, соответствует ли интересам Соединенных Штатов предоставление безвозмездной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов, говорится в документе. Еще в 350 миллионов долларов оценены предметы обороны и услуги оборонного ведомства, которые поручает президент США, в частности, проведение обучения и тренировок.