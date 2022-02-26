МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что санкции в отношении руководства России свидетельствуют о том, что санкционный инструментарий Запада исчерпан. В Минфине рассказали о финансовой устойчивости России

По его словам, страны Запада сами признают свои действия символическими жестами.

Клишас также отметил, что санкции в отношении руководства России не приведут к разрыву отношений с Евросоюзом и Великобританией. Он считает, что отношения с ними будут продолжаться в интересах России, международного мира и безопасности.

Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров включены в список ограничительных мер Евросоюза, Лондон ранее ввел санкции против Путина и Лаврова, которые подразумевают заморозку активов.