МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил РИА Новости, что введение ответных мер в отношении активов лиц из Евросоюза и США правомерно и обоснованно. Медведев прокомментировал введенные против России санкции

По его мнению, на нарушение прав российских граждан должен быть дан жесткий ответ и все юридические основания для этого есть.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил национализацию имущества лиц, имеющих регистрацию в США, ЕС и других недружественных юрисдикциях, на фоне новых санкций против Москвы.