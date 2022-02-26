МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что президент Украины Владимир Зеленский вчера спешно покинул Киев и отправился во Львов. Зеленский рассказал о действиях ЕС по отключению России от SWIFT

По его словам, Зеленского уже вчера не было в столице Украины, он вместе со своим окружением сбежал в город Львов, "где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания".

Володин также отметил, что все видео, которые Зеленский публикует в социальных сетях, были записаны заранее.

Он добавил, что информация об отъезде Зеленского во Львов поступила от депутатов Рады, "их для встречи пригласили во Львов".