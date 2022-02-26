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2022
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Вячеслав Володин рассказал о местонахождении президента Украины
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. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что президент Украины Владимир Зеленский вчера спешно покинул Киев и отправился во Львов. По его словам,... ПРАЙМ, 26.02.2022
экономика, новости, владимир зеленский, вячеслав володин
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что президент Украины Владимир Зеленский вчера спешно покинул Киев и отправился во Львов.
По его словам, Зеленского уже вчера не было в столице Украины, он вместе со своим окружением сбежал в город Львов, "где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания".
Володин также отметил, что все видео, которые Зеленский публикует в социальных сетях, были записаны заранее.
Он добавил, что информация об отъезде Зеленского во Львов поступила от депутатов Рады, "их для встречи пригласили во Львов".