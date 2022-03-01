МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Американская компания Apple сообщила, что приостанавливает продажи товаров в России, ограничит доступ к приложениям RT и Sputnik вне РФ, а также ограничит использование системы платежей. Apple прекратила продажи устройств в официальном онлайн-магазине в России

"Мы приняли ряд шагов в ответ на вторжение. Мы приостановили продажи всех продуктов в России. На прошлой неделе мы остановили экспорт через все каналы сбыта в страну. Apple Pay и другие сервисы были ограничены. RT News и Sputnik News боле не доступны для загрузки через App Store вне России", — говорится в распространенном заявлении компании.

Там отмечается, что были отключен трафик и отчеты о происшествиях на картах Apple на Украине "из соображений безопасности и мер предосторожности для граждан Украины".

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.

Минобороны РФ подчеркивало, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.