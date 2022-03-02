МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Китайские производители жалуются на негативное влияние международных санкций против России, их российские клиенты просят отсрочить платежи или вовсе отказываются от продолжения сотрудничества, сообщает гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на производителей.

"Мой бизнес в России и на Украине был напрямую затронут (санкциями — ред.)", — рассказывает изданию сооснователь компании по производству цифровой печати в провинции Гуандун Боб Яо. "Мы потеряли контакт с одним из наших украинских клиентов, а клиент из России не выражает желания оплачивать и доставлять партию продукции из-за девальвации рубля", — рассказывает он.

По словам менеджера китайской компании по экспорту медицинского оборудования Уилла Лю, "из-за ограниченности запасов иностранной валюты российские клиенты будут покупать исключительно продукцию первой необходимости, что в значительной мере сократит потребление медицинского оборудования".

"Украинские и российские клиенты потеряют свою потребительскую силу на долгое время", — считает он.

Впрочем, есть и производители, которые настроены более позитивно.

"Наших российских клиентов (ситуация — ред.) пока что никак не затронула, довольно долгое время мы осуществляем торговлю в юанях, а не в долларах США", — говорит Стив Се, экспортер ткани в Россию.

По его словам, сложившаяся ситуация может способствовать более активному развитию бартерной торговли между Россией и Китаем. "Фирмы маленькие и средние компании, как наша, будут исследовать этот способ торговли", — отметил он.

Ранее ЕС и США ввели санкции против России после объявления президента РФ Владимира Путина о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Среди одобренных санкций — отключение определенных российских банков от международной межбанковской системы SWIFT.

Официальный Пекин неоднократно заявлял, что не одобряет использование санкций против России для решения международных конфликтов. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментирую антироссийские санкции, заявил в понедельник, что Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и, тем более, "выступает против односторонних санкций, не основанных на международном праве".