МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Власти Канады в среду расширили санкционный список против РФ в связи с событиями на Украине, следует из обнародованного на сайте канадского кабмина заявления.

На минувшей неделе Канада объявила о введении санкций против президента РФ Владимира Путина, главы МИД России Сергея Лаврова и ряда других высокопоставленных представителей российского руководства. Канада вводит против России новые санкции

Расширенный санкционный список включает председателя правительства РФ Михаила Мишустина, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, главу администрации президента Антона Вайно, министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, полпреда РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку, вице-премьера Юрия Трутнева, полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, главу ФТС РФ Владимира Булавина, полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

Канада вслед за другими западными странами за последнее время уже ввела несколько пакетов санкций против РФ в связи с событиями на Украине.