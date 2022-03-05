МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Китай в 2022 году увеличит военный бюджет на 7,1%, говорится в обнародованном в субботу проекте бюджета. Китай в 2022 году активизирует разведку нефтегазовых месторождений

"Расходы на национальную оборону — 1,45 триллиона юаней (229,5 миллиарда долларов) с приростом 7,1%", — говорится в документе.

Китай ежегодно увеличивает расходы на оборону, в настоящий момент военный бюджет КНР по объему занимает второе место в мире после США. Согласно бюджету на 2021 год, военные расходы должны были вырасти на 6,8% и составить 1,355 триллиона юаней (209 миллиардов долларов). Эта тенденция вызывает опасения и критику других государств, однако власти Китая заявляют, что военные расходы страны целесообразны и они будут сохранять умеренный и стабильный рост в соответствии с экономическим развитием страны.

Пятая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва — высшего законодательного органа страны — открылась в Пекине в субботу, она продлится до 11 марта. В работе сессии принимают участие около 3 тысяч делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы страны на предстоящий год.