МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Введённые против России санкции делают особенно актуальной тему импортозамещения в гражданской авиации, логистические цепочки для поставки комплектующих к самолетам зарубежного производства можно выстраивать с участием компаний Китая, Индии и ряда других государств, которые не присоединились к ограничениям против РФ, считает замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев. США обозначили запретные зоны для полетов своей авиации

"Сейчас, в условиях беспрецедентных санкций, важно объединить максимум усилий, чтобы в возможно короткие сроки решить проблему импортозамещения, поскольку большинство самолетов авиапарка РФ — это воздушные суда иностранного производства. Более половины эксплуатируемых в гражданской авиации самолетов находятся в лизинге у иностранных компаний", — сказал сенатор РИА Новости.

По словам законодателя, у России есть определенный временной лаг, который следует использовать для выстраивания новых логистических цепочек по поставкам комплектующих для строительства отечественных самолетов и запчастей для самолетов, находящихся в эксплуатации. По мнению Васильева, эти цепочки "могут выстраиваться с участием компаний Китая, Индии и ряда других государств, которые не присоединились к санкциям против РФ".

ЛИЗИНГ, СТРАХОВКА

"Также потребуется решить целый ряд вопросов, связанных с отношениями с лизинговыми компаниями, поскольку в договорах с ними есть ряд пунктов, которые в условиях санкций российская авиаотрасль вряд ли сможет исполнять. В частности, есть проблема с прохождением технического осмотра авиалайнеров, которая ранее обязательно проводилась на территории лизингодателя", — отметил политик.

Поэтому сейчас, по мнению сенатора, появляется необходимость и, в определенной степени, возможность "выторговать" какие-то дополнительные преференции, так как лизинговые компании, особенно те, которые в значительной части были ориентированы на российский рынок, могут оказаться на грани банкротства, и использовать эту ситуацию необходимо российским юристам для пересмотра отдельных контрактных договоренностей.

Также, считает Васильев, "необходимо вести самые активные переговоры со страховыми компаниями, многие из которых имеют тесное взаимодействие с российскими страховщиками и не заинтересованы в полной потере российского рынка". По словам политика, в условиях отказов исполнения разработчиком воздушного судна своих обязательств по ремонту самолетов, РФ придется брать эти функции на себя. "Но привлечь к таким работам можно лишь сертифицированные компании, которых в России всего несколько. Также потребуются уникальные специалисты, способные осуществлять такие работы", — сказал он.

Между тем сенатор напомнил, что у России уже есть уникальный опыт по обслуживанию Ан-124 "Руслан", эксплуатация которого с 2014 года осуществляется без участия Украины. Васильев подчеркнул, что, если встанет вопрос, то с учётом мнения экспертов, Россия "сможет осуществлять ремонт Airbus A320, Boeing B737, которые уже значительное время используются в нашей стране и достаточно хорошо знакомы нашим специалистам".

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

"Также предстоит отработать алгоритм действий в случае, если наши самолеты будут задержаны в зарубежных аэропортах. Это, судя по всему, серьезная и вполне реальная угроза, которая требует поиска новых путей логистики, с участием стран, не присоединившихся к санкциям", — сказал политик.

"Безусловно, санкции достаточно больно ударят и по экономике стран производителей самолетов, и по лизинговым компаниям, и, конечно, в конце концов, от санкционной политики будут постепенно отказываться наши бывшие западные партнеры, но мы должны использовать это время как уникальную возможность для создания отечественного самолетостроения, и такая возможность у нас существует. Это шанс, который мы не имеем право упустить", — отметил замглавы комитета.

По его словам, у РФ есть несколько разработок, которые уже в этом году должны были пойти в массовое производство, в частности, речь об МС-21. "Однако с учётом реалий оно может начаться чуть позже — в 2023 году", — заключил Васильев.