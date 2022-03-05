МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. "Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, по итогам 2021 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 129,618 миллиарда рублей против чистого убытка в размере 2,271 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании. Чистая прибыль Московской биржи за 2021 год выросла на 11,6%

Выручка производителя в 2021 году увеличилась в 1,6 раза, до 305,275 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла в 1,9 раза, до 249,824 миллиарда рублей, операционная прибыль — в 2,6 раза, до 163,329 миллиарда рублей. Согласно сообщению компании, ее выручка в долларовом выражении увеличилась на 54% — до 4,155 миллиарда долларов, показатель EBITDA — в 2,1 раза, до 2,556 миллиардов долларов.

Чистая прибыль — 1,767 миллиарда долларов против убытка в 43 миллионов годом ранее. "В 2021 году чистая прибыль "Уралкалия" составила 1 767 миллионов долларов США по сравнению с чистым убытком за аналогичный период прошлого года, в основном за счет увеличения операционной прибыли, а также эффекта положительных курсовых разниц и переоценки деривативов.", — отмечается в релизе.

Чистая задолженность "Уралкалия" на конец декабря составила 4,372 миллиарда долларов. Соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составило 1,71x, средняя ставка по кредитному портфелю за 2021 год в долларах составила 2,78%, в евро — 1,69%.

"В течение отчетного периода на мировом калийном рынке сохранялась благоприятная конъюнктура, что позитивно отразилось на ключевых операционных результатах "Уралкалия"…. Гибкость продаж компании обеспечила оптимальный и сбалансированный объем производства в 2021 году на фоне общего роста цен на хлористый калий и его ограниченного предложения", — отметил гендиректор "Уралкалия" Виталий Лаук, слова которого приводятся в релизе.

Производственные активы "Уралкалия" включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Основным акционером производителя является "Уралхим" Дмитрия Мазепина.