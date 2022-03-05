МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в экономике РФ экстраординарная и требует таких же мер и ежедневных консультаций с Владимиром Путиным. В Кремле высказались о противостоянии "экономическому бандитизму"

Он добавил, что планы "верстаются", достаточно оперативно работает правительственный штаб, который возглавляет председатель правительства Михаил Мишустин.

"Разумеется, идут регулярные ежедневные консультации и с президентом. Там предусмотрен целый набор мер", — сказал Песков.

В пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на таблицу под названием "План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления" и источник сообщила, что власти РФ обсуждают отмену уголовной и административной ответственности за использование нелицензированного в РФ программного обеспечения, "принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции".

Песков также добавил, что Россия была, есть и будет страной, ищущей взаимовыгодные отношения с зарубежным бизнесом.

По его словам, "пусть сейчас время, когда вряд ли можно говорить об инвестиционной привлекательности, но время быстро меняется, и на смену этому времени придет время бурного экономического роста и время, когда эти самые компании снова вернутся на рынок и будут более чем заинтересованы в том, чтобы нагонять упущенное и восстанавливать свои позиции".

"Где-то мы будем их очень ждать, где-то мы их будем меньше ждать, потому что их место уже займут компании из других стран мира. Это обычный экономический процесс", — отметил он, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия делать для себя какие-то выводы в отношении иностранных компаний, которые приостановили свою работу в РФ или вообще ушли, с точки зрения их возвращения через какое-то время.