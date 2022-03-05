МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Социальные обязательства государства выполняются, пенсии выплачиваются вовремя, зарплаты поступают в срок, заявило министерство труда и социальной защиты России. Совфед одобрил закон о праве кабмина оперативно индексировать пенсии

В министерстве рассказали, что в соцсетях появилось сообщение о якобы распространённых от Минтруда разъяснениях о задержках зарплат и пенсий в связи с дефолтом.

"Никаких подобных заявлений Минтруд не делал. Все социальные обязательства государства исполняются. Пенсии выплачиваются вовремя. Заработные платы поступают в срок. Мы ведем оперативный мониторинг ситуации на рынке труда и выплат заработных плат", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В министерстве призвали россиян быть бдительными, ориентироваться на разъяснительные материалы министерства на сайте и в официальном телеграм-паблике.