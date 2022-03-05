МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин, говоря о нынешнем сложном периоде для России и эффективных мерах, которых ждут от кабмина, заверил, что "мы все преодолеем, справимся со всеми вызовами". Владимир Путин сравнил санкции против России с объявлением войны

"Сегодня все люди ждут от нас эффективных и быстрых мер, которые помогут стране пройти этот очень сложный период. И мы вместе должны сделать все необходимое для развития нашей экономики, социальной сферы. Все преодолеем. Справимся со всеми вызовами", — сказал он, поздравляя с 8 марта женщин вице-премьеров, руководителей и заместителей министерств и ведомств, представительниц аппарата правительства.