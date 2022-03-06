СЕУЛ, 6 мар — ПРАЙМ. Южная Корея введет против Белоруссии меры экспортного контроля аналогичные санкциям против РФ, сообщил МИД Республики Корея. Путин поручил кабмину составить список стран, которые ввели санкции

"Правительство Южной Кореи 6 марта решило ввести в отношении Белоруссии меры экспортного контроля, так как посчитало, что та на самом деле помогает вторжению России в Украину. Вводимые меры будут одинаковыми с санкциями южнокорейского правительства против России", — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что Сеул сообщит о своем решении США и другим причастным странам, а также расширит меры поддержки и защиты своих фирм и проживающих за границей граждан, которых могут коснуться санкции.

Республика Корея уже заявила о запрете в РФ экспорта стратегических материалов, запретила экспорт 49 российским компаниям из санкционного списка США, куда входит Минобороны РФ. Также в Республике Корея сейчас разрабатываются дополнительные меры экспортного контроля для нестратегических товаров, аналогичные введенным США. Сообщалось, что этот процесс займет минимум 1-2 месяца.

Сеул также присоединился к международным санкциям против семи банков РФ, включая Сбербанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, ВТБ, Открытие, Совкомбанк и Новикомбанк и их дочерние компании. В то же время транзакции, связанные с поставками сельхозпродукции, в сферах энергетики и медицины будут разрешены.

Южная Корея также поддержала и отключение российских банков от SWIFT и настоятельно порекомендовала всем госучреждениям и финансовым организациям перестать совершать сделки со участием российских гособлигаций, выпущенных после 2 марта.