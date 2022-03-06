МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's вновь понизило рейтинг России до "Cа" с "B3", сообщает Moody's. Южная Корея введет против Белоруссии санкции аналогичные российским

Moody's 3 марта уже понижало рейтинг России сразу на шесть ступеней, до "В3" с "Ваа3", допуская возможность дальнейшего понижения.

"Moody's сегодня понизил долгосрочный рейтинг эмитента (в национальной и иностранной валюте) и рейтинг приоритетного необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) правительства России до Са с В3", — говорится в сообщении на сайте агентства.

Прогноз по рейтингам негативный. Действие следует за помещением в список на пересмотр с возможным понижением от 25 февраля 2022 года. Краткосрочный рейтинг остался на уровне Not Prime