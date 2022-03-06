МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке на год, до 2024 года наложения штрафов на сетевые организации и поставщиков электроэнергии в случае задержки установки и замены "умных" счетчиков. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Малый и средний бизнес сможет платить 50% штрафа за картель

Законом предполагается установление административной ответственности за невыполнение гарантирующими поставщиками, сетевыми организациями обязанности по осуществлению приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии в случаях, предусмотренных законодательством об электроэнергетике, в виде штрафа: для должностных лиц — в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

В России принят закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, они включают в себя, в частности, "умные" счетчики, способные удаленно передавать показания, и различные датчики, которые контролируют работу электросетей.

Согласно закону, с 1 июля 2020 года обязанности учета электроэнергии в многоквартирных домах возложены на гарантирующих поставщиков (это основные энергосбытовые компании субъектов РФ), а для остальных потребителей — на электросетевые компании. При этом с 1 января 2022 года к установке подлежат только интеллектуальные приборы учета. Соответственно за нарушение этой нормы предлагалось с 2023 года штрафовать компании и их должностных лиц, однако правительство предложило пока отложить работу нормы о штрафе.