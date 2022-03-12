МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Пресс-служба правительство России сообщила, что кабмин сделал бессрочным порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших обязательства по муниципальному или госконтракту из-за внешних санкций. В Роскомнадзоре рассказали о санкциях против российских СМИ и политиков

Соответствующее постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение принято для поддержки участников контрактной системы госзакупок.

Отмечается, что, согласно постановлению, для списания пеней и штрафов подрядчику достаточно будет представить госзаказчику письменное обоснование, которое подтвердит нарушение обязательств из-за внешних санкций, "с приложением документов, если они имеются".

Также уточняется, что документом вносятся изменения в ранее принятое постановление правительства, которое распространяло действие порядка на контракты, заключённые в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах.