ТОКИО, 14 мар /ПРАЙМ/. Японский производитель копировальной и лазерной техники, фотоаппаратов и видеокамер Ricoh приостанавливает экспорт продукции в Россию в связи с ситуацией вокруг Украины, говорится в заявлении на сайте компании.

Компания "учреждает кризисную команду, которая займется обеспечением безопасной среды для сотрудников и их семей в районах около Украины; временно приостанавливает экспорт продукции для России; займется организацией помощи людям, испытавшим на себе влияние нынешнего кризиса (например, через пожертвования в Общество Международного Красного Креста через расположенное в европейском регионе торговое отделение Ricoh Europe", говорится в заявлении.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.