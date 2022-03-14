МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Москве в понедельник заявил, что западные страны с помощью санкций пытаются подорвать экономический потенциал двух стран, затруднить работу финансовых систем, разорвать производственные цепочки и ухудшить качество жизни граждан. В Кремле рассказали о минимизации последствий экономической войны

Мишустин добавил, что принимаются скоординированные меры, чтобы защитить экономическую безопасность и технологический суверенитет России и Белоруссии.

Он также отметил, что необходимо усилить интеграцию в Союзном государстве. "Важно совместными усилиями обеспечить дальнейший рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 34% по сравнению с 2020 годом и достиг 38,5 миллиарда долларов", — подчеркнул Мишустин.

"Мы продолжаем реализацию крупных инвестиционных проектов, ускоряем запуск новых инициатив и будем укреплять цепочки взаимных поставок товаров и услуг, расширять программы импортозамещения. Самое главное — определим новые точки роста экономик России и Белоруссии. Убежден, что нелегитимные экономические санкции не смогут помешать продвижению интеграции в Союзном государстве и дальнейшему развитию наших братских отношений", — добавил он.