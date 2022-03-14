МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе увеличилось в 2,3 раза в годовом выражении и составило 21,173 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

При этом объем экспорта в январе вырос в годовом выражении в 1,7 раза, до 45,927 миллиарда долларов, импорта — на 40,1%, до 24,754 миллиарда.