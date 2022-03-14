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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220314/836373373.html
Положительное сальдо торгового баланса России выросло в январе
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе увеличилось в 2,3 раза в годовом выражении и составило 21,173 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. При... ПРАЙМ, 14.03.2022
экономика, новости, сальдо внешней торговли, цб рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе увеличилось в 2,3 раза в годовом выражении и составило 21,173 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.
При этом объем экспорта в январе вырос в годовом выражении в 1,7 раза, до 45,927 миллиарда долларов, импорта — на 40,1%, до 24,754 миллиарда.