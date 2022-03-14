МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече с премьером Михаилом Мишустиным в Москве заявил, что Белоруссия рассчитывает на поддержку России после санкций со стороны Запада. Мишустин рассказал о цели западных санкций

Он отметил, что введено эмбарго на поставки практически всех экспортоориентированных секторов экономики страны.

По его словам, Белоруссия работает над решением этого вопроса, хотя это и очень сложно. Он сказал, что серьезные трудности испытывает белорусская банковская система, которая "попала под перекрестные тотальные санкции ЕС и США".

Он пояснил, что цель действий Запада понятна: вызвать кризис в экономике, рост числа недовольных, предпринять новую попытку расшатал страну и привести к власти антироссийский режим на основе беглой оппозиции.

"В этих условиях, на наш взгляд, надо действовать быстро и согласованно. С учетом высокой уязвимости белорусской экономики к внешним шокам рассчитываем на поддержку РФ в этот непростой этап. Мы подтверждаем готовность реализовать все договоренности об экономической интеграции в рамках Союзного Государства, но в нынешних условиях, в связи с изменением обстановки, имеется острая необходимость оперативной реализации тех мер поддержки, которые относились на потом", — уточнил Головченко.

Он привел в пример перенос и реструктуризацию кредитной задолженности, переход на новую систему ценообразования на поставляемую российскую нефть.

России и Белоруссии важно участвовать в реализации программ импортозамещения в условиях санкций, заявил Головченко.

"Очень важно участие в реализации программ импортозамещения, здесь предстоит такая пунктуальная и выверенная работа отраслевых министерств для того, чтобы максимально задействовать взаимный потенциал по замещению выпадающих поставок по импорту", — сказал Головченко.

К примеру, он предложил изучить возможность сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса.