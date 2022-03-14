Премьер Головченко: Белоруссия рассчитывает на поддержку России в непростой период западных санкций
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече с премьером Михаилом Мишустиным в Москве заявил, что Белоруссия рассчитывает на поддержку России после санкций со стороны Запада.
Он отметил, что введено эмбарго на поставки практически всех экспортоориентированных секторов экономики страны.
По его словам, Белоруссия работает над решением этого вопроса, хотя это и очень сложно. Он сказал, что серьезные трудности испытывает белорусская банковская система, которая "попала под перекрестные тотальные санкции ЕС и США".
Он пояснил, что цель действий Запада понятна: вызвать кризис в экономике, рост числа недовольных, предпринять новую попытку расшатал страну и привести к власти антироссийский режим на основе беглой оппозиции.
"В этих условиях, на наш взгляд, надо действовать быстро и согласованно. С учетом высокой уязвимости белорусской экономики к внешним шокам рассчитываем на поддержку РФ в этот непростой этап. Мы подтверждаем готовность реализовать все договоренности об экономической интеграции в рамках Союзного Государства, но в нынешних условиях, в связи с изменением обстановки, имеется острая необходимость оперативной реализации тех мер поддержки, которые относились на потом", — уточнил Головченко.
Он привел в пример перенос и реструктуризацию кредитной задолженности, переход на новую систему ценообразования на поставляемую российскую нефть.
России и Белоруссии важно участвовать в реализации программ импортозамещения в условиях санкций, заявил Головченко.
"Очень важно участие в реализации программ импортозамещения, здесь предстоит такая пунктуальная и выверенная работа отраслевых министерств для того, чтобы максимально задействовать взаимный потенциал по замещению выпадающих поставок по импорту", — сказал Головченко.
К примеру, он предложил изучить возможность сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса.
https://1prime.ru/state_regulation/20220314/836373558.html