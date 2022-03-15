МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Российские пользователи перешли на отечественные платформы для поиска номеров в гостиницах и съемных квартир, популярность зарубежных сервисов резко сократилась, следует из данных исследования МТС, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.

Подразделение МТС Big Data проанализировало обезличенные данные о количестве уникальных посетителей сайтов для бронирования жилья в путешествиях в период с 14 февраля по 10 марта 2022 года.

"Пользователи переориентировались на российские платформы для поиска номеров в гостиницах и съемных квартир. В период с 5 по 10 марта в четыре раза выросло количество пользователей сайта bronevik.com, в три раза – ostrovok.ru. Увеличился спрос на сервисы kvartirka.com (59%), sutochno.ru (38%) и 101hotels.com (24%)", — говорится в сообщении.

Как отмечает компания, после 5 марта число пользователей на зарубежных сайтах для бронирования гостиниц и краткосрочной аренды жилья резко сократилось. Число посетителей TripAdvisor сократилось на 19% по сравнению со средними показателями февраля 2022 года, сайта и приложения Booking.com – на 18%, сервиса Agoda на 15%, Airbnb – на 12%. Самое заметное сокращение произошло на сайте Trivago — количество уникальных пользователей упало на 59%.