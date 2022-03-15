МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Рост ВВП Казахстана за первые два месяца текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 3,5%, сообщил министр национальной экономики республики Алибек Куантыров.

"В январе-феврале текущего года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 3,5%", — сказал он на заседании правительства во вторник.

По данным министра, за отчетный период "по основным трендам наблюдается ускорение роста в реальном секторе, восстановление роста в торговле и связи после падения в январе текущего года, динамичный рост инвестиций в недобывающий сектор".

Куантыров добавил, что в реальном секторе экономики рост составил 4,7%, в секторе услуг — 2,1%.

В 2021 году ВВП Казахстана вырос на 4% после снижения на 2,6% в 2020 году.