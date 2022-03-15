МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ / Dow Jones. Восстановление экономики Китая в первые два месяца года демонстрировало сильный импульс, превысив прогнозы. Об этом свидетельствуют официальные данные, опубликованные во вторник.

Промышленное производство в Китае в январе-феврале выросло на 7,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 4,3% в декабре.

Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали роста промпроизводства на 3,5%.

Розничные продажи, основной индикатор потребления, выросли в первые два месяца года на 6,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 1,7% в декабре. Экономисты прогнозировали рост на 4,3%.

Вложения в основной капитал в городских районах Китая в январе-феврале выросли на 12,2% после роста на 4,9% в 2021 году. Экономисты ожидали роста показателя на 5%.

Уровень безработицы в городских районах Китая в феврале составил 5,5%, что соответствует официальному целевому уровню этого года, но выше зарегистрированного в 2021 году показателя 5,1%.

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