БРЮССЕЛЬ, 15 мар — ПРАЙМ. Евросоюз ввел в действие новый, четвертый по счету, пакет персональных и экономических санкций из-за ситуации на Украине, следует из опубликованного в официальном журнале союза во вторник документа. Альтернативные поставщики газа начали диктовать условия Европе

Новый пакет санкций, помимо персональных ограничений, будет включать приостановку экспорта в Россию предметов роскоши, прекращение инвестиций в энергетический сектор, ограничения в металлургической отрасли.

Так, ЕС ввел персональные санкции в отношении Романа Абрамовича, а также еще целого ряда крупных российских бизнесменов. В списке ограничений оказались также глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, предприниматели Герман Хан, Сулейман Керимов.

Сообщается, что всего в новых списках значатся 15 физлиц и 9 организаций. Фигурантам замораживают активы в Евросоюзе, физлицам будут также запрещены поездки на территорию ЕС. Компаниям союза запрещены сделки с "Роснефтью", "Газпром нефтью", "Камазом", "Транснефтью". Запрещено предоставлять финансирование компаниям, работающим в энергетическом секторе России. Запрещены также закупки определенных российских товаров из железа и стали.

Кроме того, Европейский союз запретил экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей дороже 50 тысяч евро, а также техники, ювелирных изделий, духов, сумок, драгоценных камней, деликатесов, дорогого алкоголя, говорится в опубликованном в официальном журнале решении Совета ЕС. В частности, под санкциями оказываются поставки автомобилей стоимостью выше 50 тысяч евро, музыкальные инструменты дороже 1500 евро, дорогая звукозаписывающая аппаратура, домашняя техника, коллекционные монеты, а также деликатесы, алкоголь, духи, сумки класса люкс.

Ранее ЕС принял три новых пакета санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации Украины. Санкции предполагают замораживание активов и запрет на въезд на территорию ЕС.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.