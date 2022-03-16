МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Экономические отношения Крыма с Херсонской областью Украины уже возобновляются и будут нарастать. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. В Крыму предложили ввести мораторий на банкротство туроператоров

"С приграничной Херсонской областью отношения уже возобновляются. Один запуск Северо-Крымского канала чего стоит. По мере того как фронт будет от нее отодвигаться, они неизбежно будут нарастать. И это будут не только экономические отношения. Сейчас мы оказываем нашим соседям гуманитарную помощь, но это только начало нашего участия в процессе денацификации этой территории. Кстати, в денацификации других освобожденных территорий бывшей Украины мы тоже обязательно поучаствуем", — сказал Константинов.

По его словам, с Херсонской областью у Крыма были традиционные и очень органичные связи. "Херсон всегда поставлял фрукты и овощи в период активного курортного сезона, а Крым всегда поставлял рис, например, или вино и много другое", — подчеркнул глава парламента.

Разблокировать Северо-Крымский канал удалось после начала специальной военной операции на Украине. В минобороны РФ подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала, что позволит возобновить подачу днепровской воды в Крым.

Константинов подчеркнул, что Крым в перспективе впервые может стать транзитной территорией между Кавказом и портами Cеверного Причерноморья. Эксперт объяснил, почему в России снизилась скорость домашнего интернета

Ранее он заявил, что все транспортные магистрали и железнодорожные ветки, некогда связывающие Крым и Херсонскую область Украины, будут полноценно восстановлены.

"Есть Крымский мост. А значит, когда мы все магистрали восстановим, Крым станет транзитной территорией между Кавказом и портами Северного Причерноморья, а также — индустриальными центрами бывшей Украины. Этого раньше не было. А теперь вот-вот появится", — сказал Константинов.

По его словам, перед Крымом открываются новые горизонты, о которых еще месяц назад и не мечтали.

"А теперь мы обязаны их оперативно и с максимальной выгодой для себя использовать", — подчеркнул Константинов.