МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы, а также сенатор Совета Федерации, внесли на рассмотрение нижней палаты проект постановления об амнистии по экономическим преступлениям. Текст документа опубликован в электронной базе Госдумы. В Кремле предупредили о негативных последствиях национализации компаний

Как поясняют авторы инициативы, цель амнистии — в условиях значительного санкционного давления вернуть к экономической деятельности предпринимателей, которые могли бы активно создавать организации и предприятия, необходимые для импортозамещения, а также предлагать новые рабочие места.

По их мнению, это улучшит деловой климат в стране, сделает ведение бизнеса более привлекательным, что послужит опорой для структурной перестройки экономики в кризисный период.

Уточняется, что речь идет об умышленных преступлениях небольшой и средней тяжести по "экономическим" статьям, совершенных впервые:

мошенничество, связанное с хищением чужого имущества или приобретением права на него путем обмана или злоупотребления доверием, присвоением или растратой имущества, а также с использованием электронных средств платежа:

незаконное предпринимательство;

производство, хранение, перевозка и сбыт немаркированных товаров;

злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности;

незаконное использование товарных знаков;

неисполнение обязанностей налогового агента, уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов и сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых они могут уплачиваться;

злоупотребление полномочиями.

Кроме того, предлагается прекратить находящиеся в производстве дела по таким преступлениям, совершенным до объявления амнистии.