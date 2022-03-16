МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Идея создания на Украине демилитаризированного государства с собственной армией по примеру Австрии или Швеции может обсуждаться как компромисс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Альтернативные поставщики газа начали диктовать условия Европе

"Это вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как действительно компромиссный", — сказал Песков журналистам.

Ранее глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Киев предлагает создание демилитаризованного государства с собственной армией по примеру вышеназванных европейских стран. Он также отметил, что в переговорном процессе сторонам удалось достичь компромисса по ряду позиций, но не по всем. Переговоры идут медленно, теперь для экономии времени и сил обеих сторон они проходят в онлайн-формате.