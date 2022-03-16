Австрийский концерн Steyr Automotive приостанавливает сотрудничество с "ГАЗ"
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Австрийский автомобилестроительный концерн Steyr Automotive в среду заявил, что из-за санкций не сможет продолжать сотрудничество с российской компанией "ГАЗ" согласно плану.
В компании отметили, что сокращение поставок ресурсов из-за прекращения деловых отношений между Европой и Россией имеет такие же последствия для Steyr Automotive, как и для всей западной промышленности.
"До тех пор, пока совместные европейские меры запрещают товарообмен с Россией, сотрудничество с "ГАЗ" не будет продолжаться, как планировалось", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте концерна.
Отмечается, что компания также столкнулась с прекращением поставок из Украины деталей для электропроводки для производства грузовых машин MAN.
https://1prime.ru/state_regulation/20220316/836394211.html