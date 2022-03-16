МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Австрийский автомобилестроительный концерн Steyr Automotive в среду заявил, что из-за санкций не сможет продолжать сотрудничество с российской компанией "ГАЗ" согласно плану.

В компании отметили, что сокращение поставок ресурсов из-за прекращения деловых отношений между Европой и Россией имеет такие же последствия для Steyr Automotive, как и для всей западной промышленности.

"До тех пор, пока совместные европейские меры запрещают товарообмен с Россией, сотрудничество с "ГАЗ" не будет продолжаться, как планировалось", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте концерна.

Отмечается, что компания также столкнулась с прекращением поставок из Украины деталей для электропроводки для производства грузовых машин MAN.