МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Агрессивные и политически мотивированные ограничения в торговле в отношении России со стороны некоторых стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) несут угрозу для всей системы мировой торговли, говорится в документе, который распространило российское постпредство при организации. Россия не планирует пересматривать отношения с ВТО

"Российская Федерация хотела бы обратить внимание членов ВТО на опасности, которые угрожают многосторонней системе торговли из-за недавних агрессивных и политически мотивированных ограничений в торговле со стороны некоторых членов ВТО. Вместо того, чтобы поощрять постепенную нормализацию международной торговли, которая важна для восстановления экономики от последствий пандемии, эти члены ВТО постепенно принимают односторонние меры в торговле, направленные на подрыв экономики РФ и ее соседей", — говорится в документе, который опубликован на сайте ВТО.

В обращении указано, что нарушение основных правил ВТО оказывает серьезное давление на глобальные цепочки поставок, и уже отражается на ценах на энергоресурсы, полезные ископаемые и продукты питания.

В числе санкций в отношении РФ, которые противоречат правилам ВТО, указаны:

введение импортных тарифов выше ставок режима наибольшего благоприятствования;

запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов, а также намерения по ограничению поставок других энергетических ресурсов, таких как природный газ и уголь;

ограничения на экспорт в Россию различных товаров, включая оборудование и технологии для нефтепереработки, продуктов питания и товаров народного потребления;

блокирование работы финансовых учреждений РФ, в том числе замораживание значительной части их валютных резервов;

запрет новых инвестиций в РФ, включая энергетический сектор;

строгий экспортный контроль или полный запрет на торговлю другими критически важными для экономического развития товарами и технологиями и другое.

Постпредство также отмечает, что разговоры об исключении России или приостановка ее членства в ВТО противоречит правилам организации, которые не предусматривают таких действий.

"Односторонняя необоснованная отмена режима наибольшего благоприятствования для российских товаров и услуг или даже публичное обсуждение отмены такого режима грубо противоречат фундаментальному принципу недискриминации", — пишут авторы документа.

Кроме того, попытки изолировать Россию от переговорной и регулярной деятельности ВТО приведут к параличу основных функций организации, указывают они. В российском постпредстве при ВТО указали, что попытки заблокировать переговорный процесс по политическим мотивам выглядит скорее предлогом для прикрытия неспособности или нежелания искать компромиссы по существенным вопросам.