МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Возобновление работы Северо-Крымского канала позволит навсегда решить проблему дефицита воды в Крыму, заявил глава региона Сергей Аксенов. Постпредство: санкции против России несут угрозу мировой торговле

В ходе проводимой с 24 февраля спецоперации России на Украине Минобороны РФ удалось разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить возможность подачи днепровской воды на полуостров. Сейчас специалисты проводят работы по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений.

"Возобновление работы Северо-Крымского канала позволит решить эту проблему раз и навсегда. Это позитивно скажется на развитии всех отраслей. Кстати, многие водохранилища уже сейчас заполнены даже без канала, хотя еще не было массового таяния снега", — сказал Аксенов в интервью "Известиям", отвечая на вопрос, когда полуостров сможет решить проблему дефицита воды.

Он также отметил, что возобновление работы канала "во многом перевешивает влияние санкций на социально-экономическую ситуацию" в регионе.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.

На сегодняшний день вода самотеком уже дошла до Крыма. Самое крупное водохранилище Крыма, Чернореченское, обеспечивающее водоснабжение севастопольского региона, заполнилось более чем на 94%.