МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Пенсии и социальные выплаты могут быть повышены исходя из уровня инфляции, считает замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова. Россияне назвали возраст, когда пора начинать копить на пенсию

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по мерам поддержки регионов заявил, что в ближайшее время будет принято решение по увеличению социальных выплат, пенсий, зарплат работников бюджетной сферы, а также прожиточного минимума.

По словам Бибиковой, у кабмина есть механизмы для установления процента индексации. При этом парламентарий затруднилась уточнить, на какой уровень может быть произведено повышение. По ее словам, для ответа на этот вопрос требуется статистика, кроме того, из разных регионов идет различная информация.

"Я буквально вчера разговаривала с Минтруда, они также придерживаются позиции, что (повышение выплат будет происходить — ред.) исходя из уровня инфляции", — сказала Бибикова РИА Новости. На учете в ПФР стало на миллион пенсионеров меньше

При этом сенатор уточнила, что для повышения выплат не потребуется законодательное решение, поскольку Совфед недавно принял закон, расширяющий полномочия правительства, в том числе в вопросе индексации пенсий.

Глава соцкомитета Госдумы Нилов также считает, что размер индексации пенсий и пособий будет зависеть от размера реальной инфляции, однако в условиях "бурления" рынка его очень сложно определить. Он отметил, что для реализации инициативы правительству нужно изменить формулу расчета коэффициента инфляции и найти источник финансирования.