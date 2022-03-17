МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Выплаты на детей от 8 до 16 лет, растущих в семьях с низкими доходами, начнутся в мае. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе онлайн-заседания кабмина. Минтруд разработает параметры повышения соцвыплат

Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом.

"В мае начнем выплаты на детей от 8 до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля", — сказал Мишустин.

Глава правительства подчеркнул необходимость продолжать оказывать поддержку родителям и настроить систему соцпомощи так, чтобы оперативно учитывать материальное положение граждан и максимально быстро направлять им помощь от государства.