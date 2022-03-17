МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Средняя стоимость готового букета в Москве и Московской области за год выросла практически на 50% — с 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей, в то же время экзотики и люксовых растений в сетевых цветочных магазинах станет меньше — они будут обходиться слишком дорого, говорится в исследовании компании NTech, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Россиян предупредили о росте цен на цветы

Специалисты проанализировали стоимость цветов в Центральном федеральном округе, определив, как изменилась закупочная и оптовая цена, а также динамику спроса покупателей на срезанные растения.

"Средняя стоимость букета в 2021 году — 3500 рублей, на начало марта 2022 года — уже от 5000 рублей. Букеты, которые обычно стоили около 3 тысяч рублей, подорожали до 4,5 тысячи, букеты за 5 тысяч подорожали до 7 тысяч", — выяснили аналитики.

Согласно исследованию, отмечается отток потребителей, желающих приобрести пару цветов, от "мелких" продавцов в сторону сетевых магазинов и цветочных баз — там покупка обойдется дешевле.

При этом повышение цен не критичное — роза для конечного потребителя в ЦФО подорожала на 60 рублей, до 270 рублей за штуку.

В то же время к концу февраля подорожали закупочные цены — например, на российскую хризантему в среднем на 40%. При этом стоимость закупки импортных цветов подорожала на 40-200% (в зависимости от видов растений).

Специалисты считают, что в основном цветочные магазины будут сдерживать цены, чтобы поток покупателей не снижался. Уничтожение цветов после 8 марта — расточительство, считают эксперты

"Это будет достигаться за счет использования более доступных видов цветов. Экзотики и люксовых растений станет меньше, так как она дорогая. В букеты будут добавлять больше декора, который в цене вырос не так сильно, как срезанные цветы. За счет таких ухищрений продавцы надеются привлечь покупателей", — пояснили эксперты.

Они отметили, что отечественный рынок срезанных растений "очень зависит от импорта", так как в России недостаточно благоприятный климат — цветы, произведенные на территории РФ, покрывают потребность рынка всего на 20%.

При этом выращивают растения в основном в более южных регионах и отправляют в другие части страны.

"На остальные регионы РФ своих местных цветов не хватает. При этом цветочные комплексы пытаются развиться, но у нас недостаточно интереса к этой отрасли, погодные условия тоже не благоприятствуют", — добавили специалисты.

Основными поставщиками цветов на российский рынок на данный момент являются Эквадор, Италия, Кения, Белоруссия, Колумбия и Испания. Также есть небольшая часть растений, которые поставляются из Африки, но "их процент очень небольшой".

В связи с этим отечественный цветочный бизнес столкнулся с задержками поставок из-за границы, подытожили в компании.