МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили настрой на развитие торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию стратегических проектов в энергетике, сообщает пресс-служба Кремля.

"Подробно рассмотрены вопросы двусторонней повестки дня. Дана позитивная оценка итогов недавних переговоров министров иностранных дел в Анталье и Москве. Выражен настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию стратегических проектов в энергетической сфере", — говорится в сообщении.