МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании итальянского энергоконцерна Enel, по итогам 2021 года выросла на 22,2% в годовом выражении и составила 3,189 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Выручка Enel в отчетном периоде выросла на треть — до 88,006 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров головной компании, составила 0,31 евро против 0,26 евро годом ранее.

Показатель EBITDA по итогам года вырос на 3,9% — до 17,567 миллиарда евро. Чистый финансовый долг компании к концу прошлого года составил 51,952 миллиарда евро, увеличившись за год на 14,4%.

Enel — крупнейшая энергетическая компания Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме. В итальянскую группу Enel входит "Энел Россия".